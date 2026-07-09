Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Geldbörse gestohlen - Tatverdächtige gesucht

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Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben einer 85-jährigen Marlerin die Geldbörse gestohlen - nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Die Frau war zur Tatzeit in einem Lebensmittelgeschäft auf der Bahnhofstraße, in der gestohlenen Geldbörse befand sich eine Debitkarte. Damit hoben die unbekannten Frauen an einem Geldautomaten einen höheren Geldbetrag ab.

Die Kamera des Bankautomaten konnte zwei Unbekannte erfassen.

Die Fotos und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/209363

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

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