Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Litauen: Zielfahnder nehmen gesuchte 17-Jährige in Litauen fest

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Recklinghausen (ots)

Die 17-Jährige aus Castrop-Rauxel, die wegen dringenden Verdachts des Mordes gesucht wurde, ist nach intensiven Fahndungsmaßnahmen und guter Kooperation aller beteiligten Dienststellen am 19.06.2026 festgenommen worden. Die Zielfahndung des Landeskriminalamtes NRW war hartnäckig, konnte die Gesuchte in Litauen ausfindig machen und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und den litauischen Behörden festnehmen. Die junge Frau aus Castrop-Rauxel steht im dringenden Verdacht, am 14.01.2026 einen 17-Jährigen aus Castrop-Rauxel geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtückisch mit einem Messer getötet zu haben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6196783 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6211343 Wir bitten hiermit, die Fahndung und vor allem das Foto der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir für die Mithilfe bei der Suche. Auskünfte für Medienschaffende erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund.

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