Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Rollator-Training für Donnerstag abgesagt

Recklinghausen (ots)

Wegen der hohen Temperaturen und der Hitzewarnung für die kommenden Tage muss das für Donnerstag (25. Juni 2026) geplante Rollator-Training der Polizei abgesagt werden.

Die Veranstaltung sollte zwischen 9 und 12 Uhr am Platz der Deutschen Einheit stattfinden. Zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde entschieden, das Training abzusagen.

Auch das für vergangenen Freitag (19. Juni) geplante Training in Bottrop musste bereits wegen der Hitze verschoben werden (Nachholtermin noch nicht bekannt). Ob es in Dorsten einen neuen Termin geben wird, ist derzeit noch unklar.

Weitere Infos zum Rollator-Training, das auch für andere Städte im Kreis Recklinghausen geplant ist, finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/mit-dem-rollator-sicher-unterwegs

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