Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen
Recklinghausen (ots)
Während einer Gartenparty am späten Samstagabend (ca. 22:00 Uhr) hörte eine aufmerksame Zeugin verdächtige Geräusche aus einem Mehrfamilienhaus an der Vehrenbergstraße. Als sie nachschaute, traf sie im Hausflur auf einen unbekannten Mann mit einem Schraubendreher in der Hand, der offenbar gerade flüchten wollte. Sie konnte den mutmaßlichen Einbrechern gemeinsam mit weiteren Zeugen festhalten und die Polizei informieren. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann fest.
Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der 43-Jährige, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, über ein offenes Gartentor Zugang zum Grundstück und gelangte dann über eine Kellertür ins Wohnhaus. Im Obergeschoss versucht er eine Wohnungstür aufzuhebeln, als er vermutlich von der Anwohnerin überrascht und gestellt wurde.
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