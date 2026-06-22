Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Streit sorgt für Polizeieinsatz - Mehrere Festnahmen
Recklinghausen (ots)
Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag zu einem größeren Einsatz auf die Ewaldstraße gerufen. Mehrere Männer waren gegen 16 Uhr in Streit geraten - zunächst verbal, kurz darauf wurde es handgreiflich. Nach ersten Erkenntnissen soll der Streit in einer Wohnung losgegangen sein, ging dann aber vor dem Haus weiter. Die Polizei hat insgesamt sieben Männer - im Alter von 19 bis 30 Jahren - vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen haben alle eine rumänische Staatsangehörigkeit und keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Drei der Männer mussten - schwer verletzt - ins Krankenhaus gebracht werden. Nach aktuellem Stand können sie noch heute entlassen werden. Die restlichen Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Aktuell laufen die Vernehmungen. Es wurden unter anderem Holzlatten, ein Messer sowie ein abgebrochener Flaschenhals als Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen - auch zu den Hintergründen und dem genaueren Ablauf der Tat - dauern an. Ermittelt wird wegen gefährlicher Köperverletzung.
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