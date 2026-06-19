Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Haltern am See: Fußstreifen und Fahrradstaffel zeigen Präsenz

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Recklinghausen (ots)

In den vergangenen Tagen war die Polizei Recklinghausen mit "PräsenzPlus" verstärkt in den Innenstädten von Recklinghausen und Haltern am See unterwegs. Das Ziel der Maßnahmen in Recklinghausen war es unter anderem, die Zahl der Taschendiebstähle zu senken. Diese waren zuletzt gestiegen. Die Einsatzkräfte sprachen am Dienstag und Mittwoch gezielt Bürgerinnen und Bürger - insbesondere ältere Menschen - an und gaben ihnen Tipps, wie sie ihre Wertsachen sichern und sich vor Taschendieben schützen können. Trotz der Kontrollen wurden keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Durch "PräsenzPlus" soll nicht nur Druck auf die potenziellen Diebe ausgeübt werden, sondern auch das Sicherheitsgefühl bei den Passanten und Geschäftsleuten gestärkt werden.

Am Donnerstag war außerdem die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen in Haltern am See unterwegs. Dabei überprüften die Beamtinnen und Beamten nicht nur Radfahrer, sondern auch E-Scooter Fahrer. Bei drei Kontrollen fielen Verstöße auf, die mit Verwarngeldern geahndet wurden. Mit der Fahrradstaffel kann die Polizei besonders schnell und mobil dort eingreifen, wo der Streifenwagen schlecht hinkommt.

Auch in der kommenden Woche (KW26) ist die Fahrradstaffel an folgenden Tagen für Sie im Einsatz:

- Montag, 22.06.2026 von 10 - 14 Uhr in Recklinghausen

- Dienstag, 23.06.2026 von 14 - 18 Uhr in Datteln

Hier noch einige Hinweise rund um das Thema Taschendiebstahl:

- lassen Sie ihre Tasche nicht aus den Augen

- nehmen Sie nur so viel Bargeld und nur die Zahlungskarten mit, die sie auch benötigen

- führen Sie nicht ihren Bankkarten-PIN in ihrer Tasche mit

- achten Sie besonders im Gedränge - wie zum Beispiel in Innenstädten, Einkaufcentren, beim PublicViewing oder auf Wochenmärkten - auf Ihre Wertsachen

Weitere Tipps und Tricks können Sie bei uns auf der Internetseite finden.

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/die-tricks-der-taschendiebe

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