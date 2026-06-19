Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Wer kennt den Mann auf dem Blitzer-Foto?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Autofahrer. Er war mehrfach negativ aufgefallen, weil er unter anderem im Straßenverkehr drängelte und einen Autofahrer ausbremste. Anschließend soll der Fahrer absichtlich rückwärts gefahren sein - ein Zusammenstoß konnte nur knapp vermieden werden. Außerdem wurden Gegenstände aus dem Auto geworfen, die das andere Fahrzeug trafen. Der Fahrer wurde auf der Bottroper Straße geblitzt. Mit diesem Foto sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten. Das Foto und weitere Infos sind im Fahndungsportal zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/207107

Wer den Fahrer erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

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