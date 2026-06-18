Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Täter flüchten unerkannt

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses auf dem Haselnußweg. Nachdem sie versuchten mehrere Fenster aufzuhebeln, sind die Täter über das Badezimmerfenster schließlich in das Gebäude gelangt. Nach ersten Erkenntnissen wurden alle Räume durchsucht und ein Tresor gewaltsam geöffnet. Anschließend konnten die Täter mit Bargeld unerkannt flüchten. Der Vorfall passierte in der Zeit von Mittwochvormittag (8:30 Uhr) bis Donnerstagvormittag (8:30 Uhr) Hinweise zum Einbruch können gerne unter der Telefonnummer 08002361-111 gemeldet werden.

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