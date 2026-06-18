Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollator-Training für Freitag wegen Hitzewarnung abgesagt

Recklinghausen (ots)

Wegen der aktuellen Hitzewarnung und der damit verbundenen hohen Temperaturen muss das für morgen (Freitag, 19. Juni 2026) in Bottrop geplante Rollator-Training der Polizei kurzfristig abgesagt werden.

Die Veranstaltung sollte am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr am Boyer Markt stattfinden. Zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde entschieden, das Training abzusagen.

Es wird einen Nachholtermin geben, das Datum steht allerdings noch nicht fest.

Weitere Infos zum Rollator-Training, das auch in anderen Städten im Kreis Recklinghausen stattfinden wird, finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/mit-dem-rollator-sicher-unterwegs

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