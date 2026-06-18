Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Rollator-Training für Freitag wegen Hitzewarnung abgesagt
Recklinghausen (ots)
Wegen der aktuellen Hitzewarnung und der damit verbundenen hohen Temperaturen muss das für morgen (Freitag, 19. Juni 2026) in Bottrop geplante Rollator-Training der Polizei kurzfristig abgesagt werden.
Die Veranstaltung sollte am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr am Boyer Markt stattfinden. Zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde entschieden, das Training abzusagen.
Es wird einen Nachholtermin geben, das Datum steht allerdings noch nicht fest.
Weitere Infos zum Rollator-Training, das auch in anderen Städten im Kreis Recklinghausen stattfinden wird, finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/mit-dem-rollator-sicher-unterwegs
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell