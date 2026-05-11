Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Versuchter Firmeneinbruch - Polizei stellt zwei Personen.

Lippe (ots)

Zwei Männer im Alter von 31 und 41 Jahren drangen am Samstagabend (09.05.2026) in ein Firmengebäude an der Ehlenbrucher Straße in Ohrsen ein. Nach einem Hinweis umstellten Einsatzkräfte das Objekt und nahmen die beiden Tatverdächtigen beim Verlassen des Gebäudes vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten sie vermutlich Kupfer entwenden. Die beiden rumänischen Staatsbürger wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Ein Verfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

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