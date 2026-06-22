Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Taschendieb nimmt Geldbörse mit - Wer kennt die Person?
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Eine 83-jährige Recklinghäuserin wurde im vergangenen Jahr in einem Restaurant auf der Hammer Straße bestohlen. Der Tatverdächtige wurde dabei durch eine Kamera erfasst.
Die Fotos und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/207302
Wer den Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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