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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit - Polizei stellt einige Verstöße fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Samstag verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, vor allem im Bereich Haltern am See. Die Schwerpunktkontrollen waren Teil des bundesweiten "Tag der Verkehrssicherheit". Im Fokus stand die Sicherheit von Motorradfahrenden. Trotz der Hitze waren am Samstag viele Auto- und Motorradfahrer unterwegs, doch nicht alle hielten sich an die Verkehrsregeln. An verschiedenen Stellen führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen und technische Kontrollen (Motorrad) durch. Außerdem gab es an einem "Motorradtreff" einen Infostand der Polizei - dort ging es unter anderem um die passende Schutzkleidung (Airbag-Weste etc.).

Bei den Verkehrskontrollen wurde ein Motorradfahrer mit 74 km/h bei erlaubten 50 festgestellt. Ein Motorradpolizist fuhr hinterher, um die Personalien festzustellen. Dabei kam heraus, dass der 54-Jährige aus Waltrop nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er musste seine Fahrt sofort beenden. Auch die Halterin des Motorrads bekam eine Anzeige. Besonders schnell war ein Motorradfahrer im Bereich Flaesheimer-/Ahsener Straße unterwegs. Er wurde mit 116 km/h gemessen - erlaubt ist dort Tempo 70.

Insgesamt mussten 69 Verwarnungsgelder wegen überhöhter Geschwindigkeit verhängt werden (davon zehn Motorrad-Fahrende). 19 Verkehrsteilnehmende (davon 5 Motorrad-Fahrende) bekamen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige (wegen überhöhter Geschwindigkeit). Zwei Motorradfahrende haben im Überholverbot überholt - auch sie bekamen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige (Owi). Darüber mussten zwei Rad- und drei E-Scooter-Fahrende Verwarngelder zahlen.

Die Polizei Recklinghausen wird auch in Zukunft verstärkt Präsenz zeigen und regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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