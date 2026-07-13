Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeuge nach Raub gesucht - mit Fotos

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Zeugen. Im vergangenen Jahr (April) ist es zu einem Raubdelikt auf der Bahnhofstraße gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Restaurants auf. Von dort aus gelangten sie in den Wohnbereich des Hauses. Die Eigentümer des Restaurants wurden auf die Täter aufmerksam und es ist zu einer Rangelei gekommen. Dabei setzten die Unbekannten Pfefferspray ein. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin ohne Beute in einem weißen VW Golf. Kurz nach der Flucht fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer mit einem Hund an der Stelle vorbei, an der das Auto zuvor stand. Möglicherweise kann der unbekannte Zeuge Angaben zum flüchtigen Auto oder den Tätern machen.

Die Fotos und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/209682

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

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