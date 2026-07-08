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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Montag (06.07.2026, 09:30 Uhr) kam es an der Einmündung Hofkamp 
zur Straße Am Wunderbau zu einer Verkehrsunfallflucht. 

Ein weißer Sattelzug bog vom Hofkamp nach links in die Straße Am 
Wunderbau ab. Dabei touchierte er mit dem rechten hinteren Kotflügel 
einen geparkten VW Caddy. In der Folge wurde der Pkw mehrere Meter 
nach hinten geschoben. Ohne schadensregulierende Maßnahmen 
einzuleiten, flüchtete der Lkw von der Unfallörtlichkeit.

An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. 

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen, weißen Sattelzug machen 
können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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