Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Montag (06.07.2026, 09:30 Uhr) kam es an der Einmündung Hofkamp zur Straße Am Wunderbau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Sattelzug bog vom Hofkamp nach links in die Straße Am Wunderbau ab. Dabei touchierte er mit dem rechten hinteren Kotflügel einen geparkten VW Caddy. In der Folge wurde der Pkw mehrere Meter nach hinten geschoben. Ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, flüchtete der Lkw von der Unfallörtlichkeit. An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen, weißen Sattelzug machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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