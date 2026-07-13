Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In einem Haus auf der Jägerstraße kam es im Tatzeitraum von Mittwochnachmittag bis Sonntagabend zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang durch gewaltsames Öffnen eines Badezimmerfensters. Sie durchsuchten mehrere Räume. Angaben über Beute liegen der Zeit nicht vor.

Herten:

Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Holztür, die zum Garten des Hauses des Ebbelicher Wegs führt. Dort hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf. Sie durchsuchten diverse Räume und durchwühlten Behältnisse. Danach flüchteten die Unbekannten. Bislang konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der Vorfall passierte am Freitagmorgen zwischen 10:30 Uhr - 12 Uhr.

Marl:

Am Freitagmorgen verschafften sich unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus. Dafür hebelten sie eine Terrassentür auf der Ringerottstraße auf. Die Unbekannten durchsuchten Räume im Obergeschoss und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Hausbewohner im Badezimmer und im Schlafzimmer.

Ebenfalls am Freitagmorgen ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Spechtstraße gekommen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster. Im Haus lagen diverse Gegenstände auf dem Boden. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Männer flüchteten über die Bussardstraße in südwestlicher und nordwestlicher Richtung - das konnten Zeugen beobachten.

Personenbeschreibung:

1.Person:

- etwa 1.70m groß

- dünne, muskulöse Statur

- helle, glatte und kurze Haare

- trug dunkel Handschuhe

- grün-schwarze kurze Arbeitshose

- schwarzes Tanktop

2. Person

- etwa 1.65m - 1.70m groß

- korpulente Statur

- mittellange lockige Haare

- lange blaue Hose

- grünes T-Shirt

- führte ein schwarz-roten Rucksack mit

Recklinghausen:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einen Mehrfamilienhaus auf der Blitzkuhlenstraße. Durch das hochschieben einer Rolllade und anschließendem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentür sind die Unbekannten in die Wohnung gelangt. Diverse Räume sind in der Erdgeschosswohnung durchsucht worden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bislang können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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