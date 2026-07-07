Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Lachgas gegen Mauer gefahren

Führerschein und Auto sichergestellt

Lohmar (ots)

In Lohmar fuhr am Montag (06. Juli) ein Mann unter Drogeneinfluss mit seinem Auto vor eine Mauer. Dies beobachteten gegen 17:10 Uhr zwei Zeuginnen, die auch sahen, wie der Mann nach der Kollision aus dem Pkw stieg und dabei einen leeren Ballon am Mund hatte und den Eindruck erweckte, unter Drogeneinfluss zu stehen. Der Verdächtige habe den Schaden am Heck seines BMW begutachtet und dann die Unfallstelle in der Algerter Straße im Ortsteil Algert verlassen und sei in Richtung Ingerer Straße weggefahren. Die Mauer blieb unbeschädigt. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung entdeckte den gemeldeten BMW unweit der Unfallstelle in der Straße "Am Bungartsberg". Am Steuer saß ein 18 Jahre alter Troisdorfer, auf den die Beschreibungen der beiden Melderinnen passte. Der Zündschlüssel steckte noch und am Heck war ein frischer Unfallschaden vorhanden. Zudem war ein Vorderreifen platt und es befand sich eine Heliumflasche im Fahrzeug. Auf Nachfrage gab der 18-Jährige zu, unter dem Einfluss von Lachgas mit dem Auto gegen die Mauer gefahren zu sein. Außerdem habe er am Vorabend Cannabis konsumiert und an einem Bordstein den rechten Vorderreifen kaputtgefahren. Ein Drogenvortest vor Ort bestätigte den Konsum berauschender Mittel. Da der Fahrer einen Tag zuvor bereits wegen Drogen am Steuer mit dem gleichen Fahrzeug polizeilich aufgefallen war, wurde nun neben dem Führerschein auch das Fahrzeug sichergestellt. Dieses war zudem nicht angemeldet und es waren falsche Nummernschilder angebracht. Der junge Troisdorfer muss sich daher nicht nur wegen des Verdachts des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss, sondern auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Urkundenfälschung verantworten. (Uhl)

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