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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jeep gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto an der Straße Hammkamp. Der rote Jeep Grand Cherokee mit einem Kennzeichen aus Recklinghausen wurde gegen 17 Uhr in der Grundstückseinfahrt geparkt. Am Montag gegen 10 Uhr ist der Diebstahl aufgefallen.

Hinweise zum Diebstahl können unter der Telefonnummer 0800/2361 111 gemeldet werden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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