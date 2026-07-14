Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Waltrop: Betrüger erbeuten Bargeld mit Schockanrufen - Taten in drei Städten - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gleich dreimal schafften es Betrüger gestern leider Senioren davon zu überzeugen Ihnen Bargeld zu übergeben. Dazu nutzten sie unterschiedliche Geschichten:

Bottrop:

Eine unbekannte Frau meldete sich telefonisch bei einer 75-Jährigen aus dem Stadtteil Stadtmitte. Am Telefon wurde erklärt, dass die Tochter der 75-Jährigen in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, nun wolle die Tochter anstehende Operationskosten übernehmen. Da die Tochter das notwendige Geld nicht habe, sollte der Betrag abgeholt werden. Die 75-Jährige wurde in zahlreichen weiteren Telefongesprächen dazu gebracht, gegen 09:30 Uhr am Montag im Bereich der Kreuzung Osterfelder Straße/Heidenheck, einen Umschlag mit Bargeld einem ihr fremden Mann zu übergeben. Der Mann hatte sich in russischer Sprache mit der Frau unterhalten. Der Unbekannte nahm das Geld an sich und entfernte sich über die Osterfelder Straße in Richtung Innenstadt.

Der Abholer konnte beschrieben werden: männlich, ca. 1,75m - 1,80m groß, schlank, helle Haut, ca. 30 - 35 Jahre alt, russische Sprache, hellblaues T-Shirt, Sporthose.

Gladbeck:

Einem 85-Jährigen aus dem Stadt Rentfort-Nord wurde am Telefon die Geschichte von einem medizinischen Notfall erzählt. Gegen 10 Uhr am Montagvormittag rief ein unbekannter Mann an und erklärte dem Senioren, dass die Tochter des Gladbeckers am Hantavirus erkrankt sei und nun eine sehr teure Infusion brauche. Nach weiteren Telefonaten, auch mit einem angeblichen Arzt, übergab der 85-Jährige eine nicht unerhebliche Summe Bargeld in einem Briefumschlag an der Wohnungstür (ca. 13 Uhr).

Der Abholer konnte beschrieben werden: männlich, 40 - 45 Jahre alt, ca. 1,70m groß, lichtes schwarzes Haar, 3-Tage Bart, trug ein kariertes Hemd und blaue Jeans

Waltrop:

Eine unbekannte Frau gab sich am Montagnachmittag (ca. 17 Uhr) am Telefon als Tochter einer 84-Jährigen aus Waltrop aus. Der Seniorin erzählte die angebliche Tochter, dass sie in einen Autounfall verwickelt gewesen sei und nun für Operationskosten aufkommen müsse. Andernfalls müsse sie in Haft. In einem mehrstündigen Telefonat überredeten mehrere Anrufer die Seniorin dazu, einem ihr unbekannten Mann Bargeld an der Wohnungstür zu übergeben. Der Mann erschien gegen 20 Uhr an der Wohnanschrift und nahm das Geld entgegen. Die Betrüger hatten die Frau auf dem Festnetzanschluss und auf dem Handy angerufen und so beide Leitungen blockiert.

Beschreibung des Abholers: männlich, ca. 40 Jahre alt, 1,75 - 1,80m groß, kurze dunkle Haare, trug einen Pullover und eine lange Hose

Zeugen zu den Sachverhalten melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Betrüger sind erfinderisch und nutzen verschiedene Maschen, um an Bargeld bzw. Wertsachen zu kommen. Grundsätzlich gilt: Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Sie nicht kennen! Weitere Tipps, wie Sie sich vor Betrügern schützen können, haben wir auch auf unserer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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