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POL-RE: Haltern am See: Fahrradstaffel der Polizei ahndet Verstöße in der Innenstadt - PräsenzPlus

POL-RE: Haltern am See: Fahrradstaffel der Polizei ahndet Verstöße in der Innenstadt - PräsenzPlus
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Recklinghausen (ots)

Radfahrende, Fußgänger und Menschen auf E-Scootern standen heute (14.07.2026) im Fokus der Fahrradstaffel der Recklinghäuser Polizei. Die Polizeibeamtinnen und Beamten waren im Bereich der Innenstadt von Haltern am See unterwegs. Zwischen 09 Uhr und 13 Uhr kontrollierte die Fahrradstaffel überwiegend Radfahrende, dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. In vielen Fällen konnten die Betroffenen noch mündlich verwarnt werden, in zwei Fällen wurden Verwarngelder erhoben. Einem E-Scooter-Fahrer wurde die Nutzung des Fahrzeugs untersagt - der E-Scooter war nicht versichert.

Die Kräfte der Fahrradstaffel kamen außerdem oft ins Gespräch mit den Menschen in Haltern am See. In knapp 40 Gesprächen tauschten sich die Menschen mit der Polizei aus und zeigten großes Interesse an dem Einsatz.

Die Polizei Recklinghausen plant regelmäßig den Einsatz der Fahrradstaffel, als Ergänzung zu den Einsatzmitteln des täglichen Dienstes. Dabei handelt es sich um einen Baustein des Präsenzkonzeptes "PräsenzPlus". Die Fahrradstaffel erreicht auch Bereiche in der Stadt, die mit Streifenwagen nur schwer zu erreichen sind.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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