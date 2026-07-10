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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannte berauben Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Am Mittwoch (08.07.) gingen zwei unbekannte Frauen gegen 13:05 Uhr auf eine Seniorin auf der Wallstraße zu und entwendeten ihren Goldschmuck.

Die 81- jährige Alpenerin war zu Fuß auf der Wallstraße unterwegs, als sie zwei Frauen ansprachen. Eine der Täterinnen gab vor schwanger zu sein und ließ sich von der Seniorin den Weg zu einer Toilette erklären.

Im Weiteren habe dann eine der Frauen die 81- Jährige an den Schultern festgehalten, während die andere den Goldschmuck vom Handgelenk der Seniorin löste.

Anschließend entfernten sich die Täterinnen mit dem Schmuck zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Die 81- Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt.

Beschrieben werden beide Täterinnen als 25-30 Jahre alt, 160-170 cm groß und jeweils bekleidet mit hellem Oberteil und langer Hose. Beide hatten einen dunklen Hautton und lange dunkle Haare zum Zopf gebunden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

EG/Ref. 260709-1200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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