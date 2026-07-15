Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen: Tatverdächtige in Essen gestellt - Hubschrauber im Einsatz

Recklinghausen (ots)

Nach einem Diebstahl von Kupferkabeln in der vergangenen Nacht verfolgte die Polizei die Tatverdächtigen bis nach Essen - hier konnten zwei von ihnen gestellt werden.

Eine Zeugin hatte sich um kurz vor Mitternacht (ca. 23:00 Uhr) in der Nacht zu Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Sie hatte drei Tatverdächtige im Bereich einer Baustelle an der Straße "In der Welheimer Mark" in Bottrop beobachtet, die Gegenstände von einer Baustelle in einen Transporter luden. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die drei mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Essen. Hier stoppte der Transporter im Bereich der Straße Fünffußbank in Höhe des Nordfriedhofs. Die drei Insassen wollten zu Fuß flüchten. Ein 55-Jähriger aus Essen konnte noch am Fahrzeug von der Polizei festgenommen werden.

Zwischenzeitlich nutzte die Polizei einen Hubschrauber zur Suche nach den weiteren Tatverdächtigen. Dabei konnte ein 12-jähriges Kind auf dem Friedhof angetroffen werden, dass zuvor in dem Transporter mitgefahren ist. Der dritte Mann konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Im Laderaum des Transporters lagen Kupferkabel. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Das Kind wurde vor Ort einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei stellte Fahrzeug und Beute sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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