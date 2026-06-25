Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub an der Adlerbrücke

Wuppertal (ots)

Am 24.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich Unterdörnen / Adlerbrücke zu einem Raubdelikt. Ein 15-jähriger Teenager war im Bereich der Schwebebahnhaltestelle Adlerbrücke, als er zwei Personen (w 18, m 20) bemerkte, die ihn verfolgten. Als sie ihn erreichten, zogen sie ihm seine Kappe vom Kopf, bedrohten ihn mit einem Messer und schlugen ihm gegen den Arm. Nach der Tat liefen die Täter in die Schwebebahnstation und fuhren in Richtung Vohwinkel. Polizeibeamte konnten die beiden an der Station Kluse mit ihrer Beute aufgreifen.

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