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Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub an der Adlerbrücke

Wuppertal (ots)

Am 24.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich Unterdörnen / 
Adlerbrücke zu einem Raubdelikt.

Ein 15-jähriger Teenager war im Bereich der Schwebebahnhaltestelle 
Adlerbrücke, als er zwei Personen (w 18, m 20) bemerkte, die ihn 
verfolgten. Als sie ihn erreichten, zogen sie ihm seine Kappe vom 
Kopf, bedrohten ihn mit einem Messer und schlugen ihm gegen den Arm.

Nach der Tat liefen die Täter in die Schwebebahnstation und fuhren in
Richtung Vohwinkel. Polizeibeamte konnten die beiden an der Station 
Kluse mit ihrer Beute aufgreifen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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