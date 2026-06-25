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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Senioren nach Unfall verstorben

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (24.06.2026, 22:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem 
folgenschweren Unfall.

Ein 78-Jähriger war in Begleitung seines 82-jährigen Ehemanns mit 
seinem Hyundai i10 auf der Katernberger Straße in Richtung Briller 
Straße unterwegs.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache überfuhr er die Einmündung und 
prallte frontal gegen eine Stützmauer an der östlichen Seite der 
Briller Straße.
Bei dem Aufprall erlitten beide Männer lebensbedrohliche 
Verletzungen. Obwohl mehrere Passanten Erste Hilfe leisteten, 
verstarben die Männer noch an der Unfallstelle.

Die Unfallaufnahme wurde von einem speziell geschulten 
Unfallaufnahmeteam unterstützt. 

An der Unfallstelle konnten keine Brems- oder Blockierspuren 
festgestellt werden.

Während der Unfallaufnahme wurden die Katernberger Straße und die 
Briller Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Am Fahrzeug und der Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 
8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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