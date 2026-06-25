Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Senioren nach Unfall verstorben

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (24.06.2026, 22:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem folgenschweren Unfall. Ein 78-Jähriger war in Begleitung seines 82-jährigen Ehemanns mit seinem Hyundai i10 auf der Katernberger Straße in Richtung Briller Straße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache überfuhr er die Einmündung und prallte frontal gegen eine Stützmauer an der östlichen Seite der Briller Straße. Bei dem Aufprall erlitten beide Männer lebensbedrohliche Verletzungen. Obwohl mehrere Passanten Erste Hilfe leisteten, verstarben die Männer noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme wurde von einem speziell geschulten Unfallaufnahmeteam unterstützt. An der Unfallstelle konnten keine Brems- oder Blockierspuren festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme wurden die Katernberger Straße und die Briller Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Am Fahrzeug und der Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

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