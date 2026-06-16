Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht zwischen LKW und E-Scooter in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 15.06.2026 gegen 18:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Demminer Straße / Torgelower Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 16-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem E-Scooter den Gehsteig der Demminer-Straße in Fahrtrichtung Altentreptow. Der beteiligte Lkw befuhr ebenfalls die Demminer Straße und bog von der Demminer Straße in die Torgelower Straße ab. Während des Abbiegevorganges übersah der Lkw-Fahrer die neben sich fahrende E-Scooter-Fahrerin. Die Fahrerin des E-Scooters bemerkte jedoch bereits frühzeitig, dass der Fahrzeugführer des Lkw sie nicht gesehen hat und konnte im letzten Moment von ihrem Fahrzeug abspringen. In der weiteren Folge fuhr der Lkw über den E-Scooter und entfernte sich danach unerlaubt in Richtung Ihlenfelder Vorstadt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800EUR. Die junge Fahrzeugführerin wurde dabei nicht verletzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit einem hellen Sattelauflieger gehandelt haben. Zur Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer hat am Montag den 15.06.2026, gegen 18:20 Uhr Beobachtungen im Bereich der Kreuzung Demminer Straße / Torgelower Straße gemacht? Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/55825224 oder die Onlinewache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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