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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Radfahrer stoßen zusammen - Mann schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 18.06.2026 kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier 
Radfahrer
auf der Schmalkalder Straße.

Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung 
Willy-Brandt-Platz. Im Einmündungsbereich kam es zu einem 
Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer, bei dem der 50-Jährige 
schwere Verletzungen erlitt. Namentlich bislang unbekannte Zeugen 
hatten den Rettungsdienst informiert.

Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen zur stationären 
Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. 

Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, 
sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 zu melden um die 
Ermittlungsarbeit zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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