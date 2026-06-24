Polizei Wuppertal

POL-W: RS Radfahrer stoßen zusammen - Mann schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 18.06.2026 kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer auf der Schmalkalder Straße. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Willy-Brandt-Platz. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer, bei dem der 50-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Namentlich bislang unbekannte Zeugen hatten den Rettungsdienst informiert. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 zu melden um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen.

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