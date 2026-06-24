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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann nach Attacke verletzt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 23.06.2026, gegen 23:15 Uhr, kam es auf einem Gleis im Bahnhof 
Barmen zu einem versuchten Raubdelikt.

Ein 49-jähriger Mann hielt sich auf dem Bahnsteig des Gleis 4 auf, 
als er von fünf Jugendlichen wiederholt angesprochen wurde. Sie 
forderten Bargeld, Zigaretten und Marihuana. Als der Mann die 
Jugendlichen aufforderte ihn in Ruhe zu lassen, sprühte ihm einer der
bislang Unbekannten Reizgas ins Gesicht. Sie flüchteten ohne Beute in
Richtung Alter Markt. 

Der 49-Jährige wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein 
Krankenhaus gebracht. 

Die Jugendlichen werden als circa 14 bis 15 Jahre alt beschrieben. 
Einer trug eine blaue Jeans und ein pinkes T-Shirt. Die anderen waren
dunkel gekleidet.  

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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