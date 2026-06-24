Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unbekannter Zeuge gesucht - Zwei beschädigte Pkw in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 23.06.2026, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Straße Gosenburg zu einer Unfallflucht. Ein 48-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Tourneo die Straße Gosenburg entlang und parkte anschließend in der Winterbergstraße. Dort beobachtete seine Frau wenig später einen Mann, der Fotos von dem Ford machte. Auf Nachfrage erklärte dieser, dass er gesehen hätte, wie der Ford in der Straße Gosenburg einen Spiegel an einem Pkw beschädigt hätte. Dort konnten im Nachgang Beamte einen derartig beschädigten VW Transporter feststellen, sowie passende Beschädigungen am Tourneo. Zu diesem Zeitpunkt war der Zeuge jedoch bereits weitergefahren. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. Um die Abläufe des Unfalls rekonstruieren zu können, werden der unbekannte Zeuge sowie mögliche weitere Hinweisgeber gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell