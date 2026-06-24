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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unbekannter Zeuge gesucht - Zwei beschädigte Pkw in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 23.06.2026, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Straße Gosenburg zu 
einer Unfallflucht.

Ein 48-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Tourneo die Straße 
Gosenburg entlang und parkte anschließend in der Winterbergstraße. 
Dort beobachtete seine Frau wenig später einen Mann, der Fotos von 
dem Ford machte. Auf Nachfrage erklärte dieser, dass er gesehen 
hätte, wie der Ford in der Straße Gosenburg einen Spiegel an einem 
Pkw beschädigt hätte. Dort konnten im Nachgang Beamte einen derartig 
beschädigten VW Transporter feststellen, sowie passende 
Beschädigungen am Tourneo. Zu diesem Zeitpunkt war der Zeuge jedoch 
bereits weitergefahren. 

Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. 

Um die Abläufe des Unfalls rekonstruieren zu können, werden der 
unbekannte Zeuge sowie mögliche weitere Hinweisgeber gebeten, sich 
unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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