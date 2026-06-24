Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf - Auffahrunfall auf der Bonner Straße

Wuppertal (ots)

Am 23.06.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Auf der Bonner Straße im Bereich Hackhausen fuhr ein bislang unbekanntes, weißes Fahrzeug mit Firmenaufschrift vom Fahrbahnrand los. Der fließende Verkehr auf der Bonner Straße in Richtung Langenfeld musste daher abbremsen. Der erste - ebenfalls unbekannte - helle Pkw konnte ebenso rechtzeitig bremsen, wie eine 27-Jährige in dem VW CC und ein 29-Jähriger in einem Nissan Micra dahinter. Einer 25-Jährigen in einem Ford Fiesta sowie einem 35-Jährigen in einem VW Transporter gelang dies nicht. Sie fuhren auf die vor ihnen stehenden Fahrzeuge auf, welche sich ineinanderschoben. Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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