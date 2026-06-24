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Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf - Auffahrunfall auf der Bonner Straße

Wuppertal (ots)

Am 23.06.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße zu einem
Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Auf der Bonner Straße im Bereich Hackhausen fuhr ein bislang 
unbekanntes, weißes Fahrzeug mit Firmenaufschrift vom Fahrbahnrand 
los. Der fließende Verkehr auf der Bonner Straße in Richtung 
Langenfeld musste daher abbremsen. Der erste - ebenfalls unbekannte -
helle Pkw konnte ebenso rechtzeitig bremsen, wie eine 27-Jährige in 
dem VW CC und ein 29-Jähriger in einem Nissan Micra dahinter. Einer 
25-Jährigen in einem Ford Fiesta sowie einem 35-Jährigen in einem VW 
Transporter gelang dies nicht. Sie fuhren auf die vor ihnen stehenden
Fahrzeuge auf, welche sich ineinanderschoben.

Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in 
ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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