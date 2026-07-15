Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schmuck bei "Kettentrick" gestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag (12:30 Uhr) ist es auf der Klosterstraße zu einem Trickdiebstahl gekommen. Eine 66-jährige Dorstenerin wurde durch einen Autofahrer eines silbernen Autos angesprochen und nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Während die Frau den Weg am Handy erklärte, wurde ihr gleichzeitig aus dem Auto heraus von zwei Frauen eine Kette und ein Ring angeboten. Sie wollten den Schmuck gegen Geld tauschen. Als das Auto weg war, merkte die Dorstenerin, dass ihre zwei Armbänder weg waren. Angaben zum Kennzeichen kann die 66-Jährige nicht machen.

Personenbeschreibung des Fahrers:

- Männlich

- Etwa 40 Jahre alt

- Wenige dunkle Haare

- Runde Kopfform

Beide Frauen hatten schwarze lange Haare. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Auto oder den Insassen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen genommen.

Ein ähnlichen Fall hat es auch bereits in Castrop-Rauxel gegeben. Mehr dazu können Sie unter folgender Pressemeldung nachlesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6314890

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