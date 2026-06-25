Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtrag zur Pressemeldung vom 24. Juni 2026 - Polizeieinsatz nach Bedrohung in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Im Nachgang zu dem gestrigen Polizeieinsatz (siehe https://s.rlp.de/4oOJX4D) in Idar-Oberstein haben die Ermittlungen zwischenzeitlich weitere Erkenntnisse erbracht. Bislang sind zwei Beschuldigte im Alter von 38 und 36 Jahren ermittelt worden. Beide Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und beiden Männern wurde aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Der 36-Jährige verblieb aufgrund der Gesamtumstände bis in die heutigen Morgenstunden im polizeilichen Gewahrsam.

Bei dem im Rahmen des Einsatzes sichergestellten Gewehr handelt es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um eine Druckluftwaffe, mit der auch geschossen worden sein soll. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es dadurch nicht zu Verletzungen oder Beschädigungen.

Die Hintergründe der vorausgegangenen Streitigkeiten sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Geschädigte oder Zeugen, die im Verlauf des Geschehens bedroht worden sein könnten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweise der Polizei

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, auf die besonderen Gefahren hinzuweisen, die Druckluft-, Softair- oder andere sogenannte Anscheinswaffen im öffentlichen Raum verursachen können. Solche Waffen können aufgrund ihres Erscheinungsbildes nicht eindeutig von scharfen Schusswaffen unterschieden werden. Wer eine täuschend echt aussehende Waffe mit sich führt oder öffentlich präsentiert, muss damit rechnen, dass Zeugen die Polizei verständigen und Einsatzkräfte von einer akuten Gefährdungslage ausgehen. Dies kann umfangreiche Polizeieinsätze mit entsprechenden Maßnahmen nach sich ziehen. Darüber hinaus kann das Führen von Druckluft-, Softair- oder Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Werden solche Gegenstände zur Bedrohung oder Einschüchterung anderer Personen eingesetzt, kann dies je nach den Umständen des Einzelfalls auch strafbar sein. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, mit derartigen Waffen verantwortungsvoll umzugehen und diese nicht in der Öffentlichkeit sichtbar mitzuführen oder zu benutzen.

Darüber hinaus appelliert die Polizei an die Bevölkerung, polizeiliche Einsatzmaßnahmen insbesondere bei möglichen Gefahrenlagen nicht zu behindern. Während des Einsatzes hielten sich mehrere Personen im potenziellen Gefahrenbereich auf beziehungsweise näherten sich diesem an. Dadurch können Einsatzmaßnahmen erschwert und die Sicherheit der betroffenen Personen sowie der eingesetzten Kräfte gefährdet werden.

Wer eine polizeiliche Absperrung oder Anweisungen von Einsatzkräften wahrnimmt, sollte diese konsequent befolgen, den Gefahrenbereich verlassen und ausreichend Abstand halten. Eigene Nachschauversuche oder das Filmen und Beobachten aus unmittelbarer Nähe können die Arbeit der Polizei beeinträchtigen und im Ernstfall die eigene Sicherheit gefährden.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge geleistet und dadurch zu einem sicheren Einsatzverlauf beigetragen haben.

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