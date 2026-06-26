Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW-Brand auf Schweriner Parkplatz

Schwerin (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend ein Ford Raptor auf dem Parkplatz an der Alten Crivitzer Landstraße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in voller Ausdehnung. Der Berufsfeuerwehr Schwerin gelang es, den Brand zu löschen. Ein danebenstehender PKW wurde durch die Hitzeeinwirkungen ebenfalls beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 34.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatzort, der PKW wurde sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Eine Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, so dass die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen wurden.

Personen, die sich Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Alten Crivitzer Landstraße aufgehalten haben oder beim Vorbeifahren mögliche relevante Personen oder Handlungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180 2224 oder bei einer anderen Polizeidienstelle bzw. der Onlinewache zu melden.

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