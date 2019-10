Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kleintransporter gestohlen und wiedergefunden

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter an der Peterstraße. Das Firmenfahrzeug konnte mittels GPS Sender geortet und in Neuss durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Der Kleintransporter wurde sichergestellt. Hinweise auf die Täter haben sich bislang nicht ergeben.

Angaben zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

