Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0379 --27-Jährige flüchtet vor der Polizei--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, A 281, Neuenlander Straße Zeit: 06.06.2026, 13 Uhr

Am Samstagmittag versuchte eine 27-Jährige in der Neustadt mit ihrem Auto vor der Polizei zu fliehen. Einsatzkräfte konnten die Fahrerin jedoch kurze Zeit später stellen.

Die Frau befuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Peugeot die A 281, als eine Streifenwagenbesatzung sie zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Airport Stadt aufgrund eines Handyverstoßes am Steuer zum Anhalten aufforderte. Die 27-Jährige folgte dem Streifenwagen zunächst, scherte dann jedoch aus und floh mit überhöhter Geschwindigkeit weiter auf der A 281. An der Ecke Neuenlander Ring/Neuenlander Straße kam sie nahezu zum Stillstand, sodass die Polizisten sich mit ihrem Fahrzeug vor den Peugeot setzen konnten. Die Frau gab jedoch noch einmal Gas und fuhr gegen den Streifenwagen und schob ihn einige Meter weiter. Anschließend stieg sie aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Einsatzkräfte holten die Frau schnell ein und stellten sie. Die 27-Jährige verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden. Verletzt wurde niemand.

Es wurden Ermittlungen unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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