Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0376 --Pfefferspray im Fitnessstudio--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 05.06.2026, 16:30 Uhr

Am Freitagnachmittag versprühte ein 25 Jahre alter Mann in einem Fitnessstudio in der Bahnhofsvorstadt Pfefferspray. Insgesamt 15 Personen erlitten dadurch überwiegend leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 25-Jährige mit seiner ebenfalls 25-jährigen Ex-Partnerin in dem Sportstudio in der Straße 'An der Weide' in einen Streit. Der Mann wurde dabei zunehmend aggressiver, holte ein Pfefferspray raus und sprühte ihr damit ins Gesicht. Die Frau konnte sich schnell wegdrehen, sodass sie nicht unmittelbar getroffen wurde. Das Reizgas verbreitete sich jedoch im gesamten Raum, sodass insgesamt 15 Personen Atemwegsreizungen erlitten. Eine Frau kam vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige flüchtete zunächst, fuhr jedoch kurze Zeit später mit seinem Fahrrad an dem Fitnessstudio vorbei, sodass Einsatzkräfte ihn in unmittelbarer Nähe stellen konnten.

Gegen den Mann wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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