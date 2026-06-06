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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0377 --91-Jährige in der Vahr ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Berliner Freiheit
Zeit: 	05.06.2026, 9:00 bis 9:30 Uhr

Am Freitagmorgen wurde eine 91 Jahre alte Frau in der Bremer Vahr ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin wollte zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr im Bereich der Berliner Freiheit in einem Supermarkt für osteuropäische Lebensmittel einkaufen, als sie im Eingangsbereich plötzlich von drei bis vier Männern angesprochen wurde. Die Männer boten ihr zunächst an, ihre Handtasche festzuhalten, sie lehnte jedoch ab. Daraufhin packte einer der Unbekannten die Frau von hinten, einer anderer hielt sie am Ärmel fest, während wieder ein anderer ihr die Handtasche entriss. Die Männer entnahmen daraus unter anderem die Geldbörse der Frau und warfen ihr die leere Tasche anschließend vor die Füße. Laut Aussage der 91-Jährigen bot eine Zeugin noch an, die Polizei zu rufen, doch die Frau ging zunächst geschockt nach Hause, bevor sie später mit einem Familienangehörigen an einer Wache den Vorfall meldete.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen der Tat und bittet Personen, die etwas gesehen haben, insbesondere die mutmaßliche Zeugin, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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