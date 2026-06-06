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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0378 --Schneller Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung: Täter stellt sich der Polizei--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße
Zeit: 	26.05.26, 20.15 Uhr

Nachdem die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit Fotos nach einem Mann nach dem Tötungsdelikt in der Bremer Bahnhofsvorstadt suchten (siehe PM Nr. 0372) hat der mutmaßliche Täter sich nur einen Tag später an einer Polizeiwache gestellt.

Wie berichtet wurde am 26. Mai 2026 ein 25-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt bewusstlos und mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung aufgefunden worden. Wenige Tage später verstarb er in einem Bremer Krankenhaus.

Der 25-Jährige wurde am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr von einem Passanten an der Haltestelle Falkenstraße entdeckt. Er lag dort nicht ansprechbar mit einer Kopfplatzwunde auf dem Boden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der mutmaßliche Täter zuvor noch an der Haltestelle auf, flüchtete anschließend jedoch in Richtung Daniel-von-Büren-Straße. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung und einer Notoperation im Krankenhaus erlag der 25-Jährige später seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass das Opfer geschlagen wurde, anschließend zu Boden stürzte und dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung erlitt.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung hat sich am Samstagmorgen ein 16-Jähriger am Polizeipräsidium in der Vahr gestellt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Die Fahndungsfotos sind bitte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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