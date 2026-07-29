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Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin beleidigt Passanten und bedroht Polizisten - Gewahrsamnahme

Hagen-Mittelstadt (ots)

Eine 36-jährige Hagenerin pöbelte am Dienstagnachmittag (28.07.2026) Passanten an und bedrohte einen einschreitenden Polizeibeamten. Während eines Kontrolleinsatzes zur Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität am Berliner Platz fiel den Einsatzkräften gegen 17.10 Uhr die 36-Jährige ins Auge. Sie machte sich über die Arbeit der Polizei lustig und beleidigte vorbeigehende Passanten. Die Polizeibeamten schritten ein und erteilten der Hagenerin einen Platzverweis. Sie äußerte, dass ihr alles "scheißegal" sei, und setzte sich wenige Meter entfernt hin. Beim erneuten Ansprechen bedrohte die 36-Jährige noch einen der Polizisten, sodass sie schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Im Streifenwagen versuchte die Frau, sich trotz angelegter Handfesseln mehrfach abzuschnallen und aufzustehen. Nach dem Transport zum Polizeigewahrsam fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (rei)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

 
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