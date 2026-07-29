POL-HA: Weiterer Diebstahl von Gedenktafeln - Zeugen gesucht

Hagen-Vorhalle (ots) - Auf der Weststraße in Vorhalle stieß ein Autofahrer am Montag (27.07.) gegen 10.55 Uhr mit einem Linienbus zusammen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Fahrer des Busses auf der rechten Spur in Richtung des Vorhaller Kreisverkehrs. Nachdem er an einer roten Ampel stoppte, stieß ein 34-jähriger Mann aus Recklinghausen mit einem Toyota mit dem Heck des Fahrzeugs zusammen. Der ...

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