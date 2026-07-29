POL-HA: Weiterer Diebstahl von Gedenktafeln - Zeugen gesucht
Hagen-Lennetal (ots)
Am gestrigen Dienstagmorgen erschien ein städtischer Mitarbeiter in einer Hagener Polizeiwache und erstattete Strafanzeige wegen des Diebstahls zweier Gedenktafeln an einem Kriegerdenkmal am Herbecker Weg. Der Diebstahl der seitlichen Gedenktafeln aus Bronze sei gegen 08.00 Uhr am 20.07.2026 aufgefallen. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)
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