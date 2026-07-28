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Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht haltenden Bus bei Spurwechsel

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Weststraße in Vorhalle stieß ein Autofahrer am Montag (27.07.) gegen 10.55 Uhr mit einem Linienbus zusammen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Fahrer des Busses auf der rechten Spur in Richtung des Vorhaller Kreisverkehrs. Nachdem er an einer roten Ampel stoppte, stieß ein 34-jähriger Mann aus Recklinghausen mit einem Toyota mit dem Heck des Fahrzeugs zusammen. Der Autofahrer gab bei der Unfallaufnahme an, dass er kurz vor der Ampel auf die linke Spur wechseln wollte. Hierdurch habe er nicht rechtzeitig bemerkt, dass der Bus bereits verkehrsbedingt angehalten habe. Bei dem Unfall zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Hagener Krankenhaus. Der Toyota wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (arn)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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