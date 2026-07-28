Polizei Hagen

POL-HA: In Richtung eines Streifenwagens gespuckt - 23-Jähriger versucht zu provozieren

Hagen-Mittelstadt (ots)

Ein 23-Jähriger spuckte am Montagabend (27.07.2026) in Richtung eines vorbeifahrenden Streifenwagens und versuchte anschließend, die Polizeibeamten weiter zu provozieren. Die Einsatzkräfte befuhren gegen 21.00 Uhr die Hugo-Preuß-Straße und erblickten auf dem Balkon eines Hotelzimmers einen oberkörperfreien Mann. Dieser suchte den Blickkontakt zu den Polizeibeamten und spuckte beim Vorbeifahren in Richtung des Streifenwagens. Die Polizeibeamten trafen den 23-Jährigen in dessen Zimmer an und befragten ihn. Im Gespräch verhielt sich der Mann durchweg unkooperativ und konfliktsuchend. Die Polizeibeamten stellten die Identität des Mannes fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein. (rei)

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