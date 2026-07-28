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Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Hagen: Tatverdächtiger nach Schussabgabe in Sprockhövel in Untersuchungshaft

Hagen/Sprockhövel (ots)

Nach einer Schussabgabe auf einen 45-jährigen Mann in Niedersprockhövel am Donnerstagabend (23.07.2026) wurde durch das Amtsgericht Essen am Folgetag Haftbefehl wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen einen 35-jährigen Beschuldigten erlassen. Dieser konnte am Samstag (25.07.2026) bei Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei in Hattingen verhaftet werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Weitere mutmaßliche Mittäter werden fortwährend polizeilich gesucht. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (rei)

(Zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6320721)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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