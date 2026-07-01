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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW fährt auf BAB 24 in einen Sicherungsanhänger

Bandenitz/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der BAB 24 zwischen einem Pkw und einem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW VW die A 24 von Hamburg kommend in Richtung Berlin. Kurz vor der Anschlussstelle Hagenow wurde die Geschwindigkeit auf 100 Km/h heruntergeregelt und die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen begrenzt. Der 18-Jährige fuhr gegen 7:40 Uhr auf dem Strandstreifen am stockenden Verkehr vorbei und ist dort in einen stehenden Sicherungsanhänger gefahren.

Alle vier Fahrzeuginsassen im Alter von 17 bis 18 Jahren blieben bei der Kollision unverletzt. Jedoch waren der Anhänger mit LED-Anzeigetafel und der Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die Autobahn- und Verkehrspolizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Dabei kann überhöhte Geschwindigkeit und das verbotswidrige Befahren des Standstreifens als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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