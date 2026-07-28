POL-HA: Folgemeldung 2: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger angetroffen und verhaftet
Hagen/Gevelsberg (ots)
Nachdem ein 41-jähriger Mann am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg mit einem Messer verletzt worden war, erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 46-Jährigen (zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6321566). Per Öffentlichkeitsfahndung suchten Staatsanwaltschaft und die Hagener Polizei daraufhin am Montag (27.07.) nach dem Mann.
Bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung konnte der Tatverdächtige aufgrund eines Zeugenhinweises in Hagen angetroffen und verhaftet werden. Der 46-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages (28.07.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission der Hagener Polizei dauern an. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell