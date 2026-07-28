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Polizei Hagen

POL-HA: Folgemeldung 2: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger angetroffen und verhaftet

Hagen/Gevelsberg (ots)

Nachdem ein 41-jähriger Mann am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg mit einem Messer verletzt worden war, erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 46-Jährigen (zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6321566). Per Öffentlichkeitsfahndung suchten Staatsanwaltschaft und die Hagener Polizei daraufhin am Montag (27.07.) nach dem Mann.

Bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung konnte der Tatverdächtige aufgrund eines Zeugenhinweises in Hagen angetroffen und verhaftet werden. Der 46-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages (28.07.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Mordkommission der Hagener Polizei dauern an. (arn)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

 
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