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Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen: Schussabgabe in Wohnung - 45-Jähriger leicht verletzt

Hagen/Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagabend (23.07.2026) wurde ein 45-jähriger Mann in Sprockhövel durch eine Schussabgabe leicht verletzt. Der Mann hielt sich gegen 22.30 Uhr in seiner Wohnung im Stadtteil Niedersprockhövel auf, als mehrere Personen an seiner Wohnanschrift erschienen. Eine der Personen gab einen Schuss auf den 45-Jährigen ab. Anschließend entfernten sich die Täter.

Die Polizei Hagen hat zur Ermittlung der Tathintergründe eine Mordkommission eingerichtet. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen könnte es eine Verbindung zwischen dem 45-Jährigen und den Tätern geben. Weitere Auskünfte können zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt werden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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