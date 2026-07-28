Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherungsschutz - Weiterfahrt untersagt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Montagmittag (27.07.2026) fiel einem Motorradpolizisten ein E-Scooter mit fehlendem Versicherungsschutz auf. Gegen 12.40 Uhr kontrollierte der Polizeibeamte die 25-jährige Fahrerin in der Elberfelder Straße und sprach sie auf die nicht vorhandene Versicherungsplakette an. Die Hagenerin war sich nach eigenen Angaben der Versicherungspflicht nicht bewusst. Die technischen Spezifikationen des E-Scooters zeigten, dass er herstellerseitig zu schnell ist und in Deutschland gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden darf. Somit ist auch der Abschluss einer Versicherung nicht möglich. Der Polizist leitete ein Strafverfahren ein und untersagte der Hagenerin die Weiterfahrt.

Planen Sie, einen eigenen E-Scooter anzuschaffen? Machen Sie sich nicht nur mit den Verhaltensregeln für E-Scooter vertraut, sondern achten Sie bereits vor dem Kauf darauf, dass der Scooter die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen der Elektrokleinstfahrzeugverordnung (eKFV) erfüllt und so überhaupt im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb genommen werden darf. Eine Versicherung ist Pflicht! (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell