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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter endet im Zaun (0173579/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 11.07.2026 gegen 02:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Greizer Straße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Versursacht wurde dieser durch einen 37- jährigen, welcher nach derzeitigem Erkenntnisstand, mit seinem E-Scooter in einen Gartenzaun fuhr und sich dabei leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Dieser konnte jedoch aufgrund von Bürgerhinweisen durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz gestellt werden. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrzeugführer lehnte vor Ort eine Atemalkoholkontrolle ab. Gegen den 37-järigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Beleidigung eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. <PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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