Polizei Hagen

POL-HA: Kupferdieb auf dem Weg zum Schrottplatz festgenommen - Haftbefehl gegen 38-jährigen Mann erlassen

Hagen-Eckesey (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (27.07.2026) in Eckesey einen 38-jährigen Kupferdieb fest. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Beamten gegen 18.20 Uhr zur Eckeseyer Straße. Dort war der 40-Jährige auf zwei Männer aufmerksam geworden, von denen einer ein Kupferfallrohr trug. Dieses Rohr hatte der Zeuge wiedererkannt, weil es wenige Tage zuvor von der Fassade seines Gebäudes in der Schillerstraße gestohlen worden war. Wie sich herausstellte, waren die beiden 38- und 22-jährigen Männer auf dem Weg zu einem nahegelegenen Wertstoffhof. Die Polizisten nahmen den 38-Jährigen, der das Edelmetall bei sich hatte, vorläufig fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am gestrigen Dienstag (28.07.2026) im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er sitzt nun in Hauptverhandlungshaft. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob der 38-Jährige auch für weitere Diebstähle als Tatverdächtiger in Frage kommt. (sen)

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