Polizei Hagen

POL-HA: Mann setzt sich angetrunken auf Motorrad und beschädigt geparktes Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Zeuge verständigte am Montag (27.07.) die Polizei, nachdem er gegen 06 Uhr ein Motorrad im Stadeweg in Hohenlimburg festgestellt hatte, das quer auf der Fahrbahn stand. Neben der Suzuki befand sich nach Angaben des Mannes eine betrunkene Person, die das Motorrad im weiteren Verlauf zur Seite geschoben und am Straßenrand in Fahrtrichtung Mühlenteichstraße abgestellt habe. Nach Ermittlungen einer Streifenwagenbesatzung ergab sich der Verdacht, dass ein 32-jähriger Mann das Motorrad zunächst zu Fuß passierte. Anschließend setzte er sich aus ungeklärten Gründen auf die Suzuki und stieß dabei mit einem geparkten Mitsubishi zusammen. Danach kam der Mann mit dem Motorrad quer auf der Straße des Stadewegs zum Stehen.

Eine Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf auf den 32-Jährigen. Er hatte Gleichgewichtsstörungen und roch deutlich nach Alkohol. Bei der Befragung durch die Beamten gab der Mann zu, auf dem Motorrad gesessen zu haben. Der Mann aus Polen erhielt eine Strafanzeige aufgrund des unbefugten Gebrauchs der Suzuki, wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und eine Sicherheitsleistung zahlen. Anschließend wurde er wieder von der Wache entlassen. (arn)

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