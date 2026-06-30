Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unbekannter versucht in Wohnhaus einzudringen - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Montag, 29.06.2026, gegen 02:33 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich Zugang zu einem Wohnhaus an der Dieckhausstraße zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses verdächtige Geräusche und begab sich in den Flur. Daraufhin flüchtete der unbekannte Mann in unbekannte Richtung, ohne in das Haus einzudringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Dieckhausstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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