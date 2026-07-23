Polizei Hagen

POL-HA: Die Polizei bittet um Hinweise nach Brandstiftung neben Wohnhaus

Hagen-Eilpe (ots)

Im Hinterhof eines Wohnhauses in der Delsterner Straße führte mutmaßlich eine Brandstiftung dazu, dass Sperrmüll am Mittwoch (22.07.2026) vollständig abbrannte und die Hausfassade beschädigt wurde.

Zeugen fuhren um 17.15 Uhr auf der Delsterner Straße und wurden im Bereich der Volmebrücke auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam. Sie hielten daraufhin bei dem Mehrfamilienhaus, von dessen Hinterhof der Rauch ausging, und warnten die Bewohner.

Daraufhin erschienen Einsatzkräfte der Feuerwehr, die den in Brand stehenden Sperrmüll hinter dem Wohnhaus löschten. Die abgestellten Gegenstände wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Auch die Fassade wies erhebliche Schäden auf. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte blieben die Wohnungen glücklicherweise bewohnbar.

Die Hagener Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach aktuellen Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat am Mittwochnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat im Bereich der Delsterner Straße verdächtige Personen beobachtet, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wenn Sie Hinweise für die polizeilichen Ermittlungen beitragen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

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